РФ будет добиваться партнерства с ЮНЕСКО для организации по русскому языку

«Пока в нашей организации шесть государств, но я думаю, что наша страна будет работать над расширением группы участников. Мы же, например, будем думать над тем, чтобы наша организация получила статус партнера ЮНЕСКО. Это даст возможность работать вместе над какими-то проектами, присутствовать в официальном статусе на мероприятиях ЮНЕСКО по многоязычию, предлагать участие в своих мероприятиях», — рассказал он.