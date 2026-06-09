РФ будет добиваться партнерства с ЮНЕСКО для организации по русскому языку

ПАРИЖ, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Россия рассчитывает добиться получения статуса партнера ЮНЕСКО для Международной организации по русскому языку (МОРЯ). Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
«Пока в нашей организации шесть государств, но я думаю, что наша страна будет работать над расширением группы участников. Мы же, например, будем думать над тем, чтобы наша организация получила статус партнера ЮНЕСКО. Это даст возможность работать вместе над какими-то проектами, присутствовать в официальном статусе на мероприятиях ЮНЕСКО по многоязычию, предлагать участие в своих мероприятиях», — рассказал он.
В октябре 2023 года договор об учреждении Международной организации по русскому языку был подписан на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. С инициативой учреждения такой структуры выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Российский лидер Владимир Путин предложил разместить штаб-квартиру организации в Сочи. В марте 2026 года в Москве состоялась первая министерская конференция МОРЯ, ознаменовавшая начало ее работы.