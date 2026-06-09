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Прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности

Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) приняло решение об отстранении прокурора Карима Хана от должности до вынесения вердикта по дисциплинарному производству, возбужденному в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Как сообщается в заявлении суда, данное решение вступает в силу немедленно.

Источник: AP 2024

Бюро также передало дисциплинарное производство на рассмотрение Ассамблеи государств — участников МУС и постановило созвать ее специальную сессию «в кратчайшие сроки» для рассмотрения этого вопроса. В заявлении подчеркивается, что отстранение прокурора не предопределяет итогового решения по его делу. Уточняется, что решение было принято на основе доклада о расследовании, проведенном Управлением служб внутреннего надзора ООН, представленных доказательств, заключения группы судебных экспертов и письменных материалов сторон. Содержание решения и сопутствующих документов не раскрывается.

В мае 2025 года стало известно, что Хан уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования по обвинению в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты в октябре 2024 года. В августе газета The Guardian сообщила, что еще одна женщина уведомила МУС о предполагаемых случаях сексуальных преступлений, которые датируются 2009 годом. На тот момент ей было чуть больше 20 лет и она работала неоплачиваемым стажером в офисе Хана, который был ведущим представителем защиты в МУС и других трибуналах в Гааге.

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