Прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности

В мае 2025 года стало известно, что Хан уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования по обвинению в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты в октябре 2024 года. В августе газета The Guardian сообщила, что еще одна женщина уведомила МУС о предполагаемых случаях сексуальных преступлений, которые датируются 2009 годом. На тот момент ей было чуть больше 20 лет и она работала неоплачиваемым стажером в офисе Хана, который был ведущим представителем защиты в МУС и других трибуналах в Гааге.