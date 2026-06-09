NL Times: данные из игры Pokemon GO могут использоваться в военных БПЛА

Американская компания Niantic Spatial, специализирующаяся на геопространственных технологиях и искусственном интеллекте, вероятно, использовала данные, полученные от миллионов игроков Pokemon GO, для совершенствования высокоточной навигационной системы, предназначенной для военных дронов, сообщает NL Times.
По информации издания, на протяжении нескольких лет пользователи игры, не осознавая этого, собирали и передавали данные о местности, сканируя окружающее пространство для получения внутриигровых бонусов. Эти данные, накопленные в объеме около 30 миллиардов сканов, были использованы Niantic Spatial для создания детализированной трехмерной модели, обеспечивающей надежное ориентирование в условиях отсутствия GPS-сигнала.
Согласно публикации NL Times, в конце 2025 года Niantic Spatial и разработчик программного обеспечения Vantor объявили о сотрудничестве, в рамках которого Vantor будет применять данную модель в беспилотных летательных аппаратах и других военных роботах.
Ранее сообщалось, что на аукционе в США продали одну из наиболее редких и ценных карточек японской франшизы «Покемон». За неё получили рекордные 16,5 миллиона долларов.