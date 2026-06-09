Попова: вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом

На сегодняшний день именно вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Об этом Попова заявила РИА Новости.
Она отметила, что вирусы с пандемическим потенциалом являются предметом наблюдения учёных по всему миру.
«На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа», — сказала глава Роспотребнадзора.
Ранее Попова сообщила, что признаков того, что коронавирус станет более агрессивным в будущем, в настоящее время не наблюдается.