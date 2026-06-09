Прокурор МУС Карим Хан отстранен от должности

Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023-м он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В 2024-м он также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.