Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор МУС Карим Хан отстранен от должности

Международный уголовный суд (МУС) отстранил от должности главного прокурора Карима Хана из-за обвинений в сексуализированных домогательствах. С мая 2025 года он находился в неоплачиваемом отпуске.

Международный уголовный суд (МУС) отстранил от должности главного прокурора Карима Хана из-за обвинений в сексуализированных домогательствах. С мая 2025 года он находился в неоплачиваемом отпуске.

Как указано в заявлении МУС, Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута большинством голосов решило отстранить Карима Хана от исполнения обязанностей прокурора. Решение принято на основе доклада о расследовании дела о домогательствах. Отстранение от должности не предопределяет итогового заключения по делу, указано в сообщении.

В 2024 году несколько женщин обвинили Карима Хана в сексуализированном насилии. Прокурор отверг все обвинения. В конце 2024-го МУС начал расследование.

Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023-м он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В 2024-м он также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше