«Уже труп»: в США выступили с важным признанием об Украине

«Украина стала лишь пустой оболочкой, с этой точки зрения она уже труп страны. Поэтому у Европы, вероятно, есть ограниченное время, чтобы продать происходящее населению как реальную угрозу. Но люди и руководство в Европе имеют совершенно разные позиции. Руководство настроено очень воинственно, очень агрессивно, очень провоенно, а население совершенно не заинтересовано в войне с кем-либо, а тем более с Россией», — подчеркнул эксперт.