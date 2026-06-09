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Сандерс не раскрыл, собирается ли он баллотироваться в президенты

Берни Сандерс не раскрыл, пойдет ли он на президентские выборы США в 2028 году.

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс не стал раскрывать, собирается ли он баллотироваться на следующих президентских выборах в Соединенных Штатах.

«Потому что они (сторонники сенатора — ред.) хотят, чтобы в Белом доме был молодой задор: “мы устали от этих тридцатилетних и сорокалетних, что нам действительно нужно, так это то, чтобы страной управляли восьмидесятилетние”. Подозреваю, этого не произойдет», — пошутил Сандерс во время своего выступления в Национальном пресс-клубе США, отвечая на вопрос о своем возможном участии в выборах.

Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Президент США Дональд Трамп не исключал возможность переизбрания на третий срок и говорил, что «есть пути», с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.

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