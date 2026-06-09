Сандерс не раскрыл, собирается ли он баллотироваться в президенты

«Потому что они (сторонники сенатора — ред.) хотят, чтобы в Белом доме был молодой задор: “мы устали от этих тридцатилетних и сорокалетних, что нам действительно нужно, так это то, чтобы страной управляли восьмидесятилетние”. Подозреваю, этого не произойдет», — пошутил Сандерс во время своего выступления в Национальном пресс-клубе США, отвечая на вопрос о своем возможном участии в выборах.