Небензя: Зеленскому стоило отменить запрет на переговоры до письма Путину

«Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России», — сказал дипломат.
Небензя добавил, что, если Киев действительно хотел диалога, следовало выбрать закрытые каналы, а не мегафонную дипломатию. Он заявил, что публичные обращения преследуют цель заручиться поддержкой Запада и осложняют подготовку переговорного процесса.
4 июня Владимир Зеленский опубликовал письмо в адрес президента России с предложением обсудить пути урегулирования и с критикой российского руководства. Владимир Путин охарактеризовал обращение как содержащее «элементы хамства». Василий Небензя считает это письмо неуклюжей провокацией, показывающей неспособность к договору у правящих кругов в Киеве.
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