Замглавы Минпросвещения: 11-летнее обучение в школе менять не будут

Министерство просвещения не планирует ни сокращать, ни увеличивать срок обучения в школах, считая 11 лет оптимальным вариантом, заявил замглавы ведомства Владимир Желонкин.
Об этом Желонкин сообщил РИА Новости.
Он пояснил, что на сегодняшний день позиция ведомства заключается в том, что 11-летнее образование является выбранным оптимумом. Соответственно, никаких идей по изменению количества лет обучения пока нет.
При этом министерство намерено продолжать донастраивать федеральные государственные стандарты и систему образования в рамках установленного срока.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что базовое высшее образование будет длиться от четырёх до шести лет, а специализированное — от одного года до двух лет.