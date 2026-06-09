Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы Минпросвещения: 11-летнее обучение в школе менять не будут

Министерство просвещения не планирует ни сокращать, ни увеличивать срок обучения в школах, считая 11 лет оптимальным вариантом, заявил замглавы ведомства Владимир Желонкин.

Министерство просвещения не планирует ни сокращать, ни увеличивать срок обучения в школах, считая 11 лет оптимальным вариантом, заявил замглавы ведомства Владимир Желонкин.

Об этом Желонкин сообщил РИА Новости.

Он пояснил, что на сегодняшний день позиция ведомства заключается в том, что 11-летнее образование является выбранным оптимумом. Соответственно, никаких идей по изменению количества лет обучения пока нет.

При этом министерство намерено продолжать донастраивать федеральные государственные стандарты и систему образования в рамках установленного срока.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что базовое высшее образование будет длиться от четырёх до шести лет, а специализированное — от одного года до двух лет.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше