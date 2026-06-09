Бундестаг отклонил предложение о создании комиссии по «Северному потоку»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бундестаг отклонил предложение правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) о создании комиссии по расследованию теракта на «Северном потоке», сообщил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре.
Партия ранее планировала внести в бундестаг предложение о создании комиссии по расследованию атак на «Северный поток».
«Мы потребовали создать следственную комиссию, однако это предложение было отклонено. Точно так же был отклонен и запрос России на уровне ООН о проведении расследования. Насколько я помню, Китай также поддерживал эту инициативу», — сказал Котре.
Депутат напомнил, что Европейский союз тоже не хочет проводить такое расследование. «И поэтому федеральное правительство Германии, как и другие партии в бундестаге, отвергают создание специальной следственной комиссии. Такая комиссия могла бы пролить свет на произошедшее. Однако ее создание было отклонено», — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что для него это еще один фрагмент общей картины, который позволяет предположить, «что США действительно могли быть вовлечены в произошедшее, но этого просто не хотят признавать или выяснять».
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.