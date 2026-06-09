Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бундестаг отклонил предложение о создании комиссии по «Северному потоку»

Котре: бундестаг отклонил предложение АдГ о комиссии по «Северному потоку».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бундестаг отклонил предложение правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) о создании комиссии по расследованию теракта на «Северном потоке», сообщил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре.

Партия ранее планировала внести в бундестаг предложение о создании комиссии по расследованию атак на «Северный поток».

«Мы потребовали создать следственную комиссию, однако это предложение было отклонено. Точно так же был отклонен и запрос России на уровне ООН о проведении расследования. Насколько я помню, Китай также поддерживал эту инициативу», — сказал Котре.

Депутат напомнил, что Европейский союз тоже не хочет проводить такое расследование. «И поэтому федеральное правительство Германии, как и другие партии в бундестаге, отвергают создание специальной следственной комиссии. Такая комиссия могла бы пролить свет на произошедшее. Однако ее создание было отклонено», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что для него это еще один фрагмент общей картины, который позволяет предположить, «что США действительно могли быть вовлечены в произошедшее, но этого просто не хотят признавать или выяснять».

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше