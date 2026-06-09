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МИД России: Москва и Минск для своей защиты готовы использовать ядерное оружие

Россия и Белоруссия готовы задействовать все средства, включая ядерное оружие, для обеспечения безопасности Союзного государства, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, НАТО демонстративно наращивает свои силы у границ двух стран.

Россия и Белоруссия готовы задействовать все средства, включая ядерное оружие, для обеспечения безопасности Союзного государства, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, НАТО демонстративно наращивает свои силы у границ двух стран.

«Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии», — сказал господин Галузин в разговоре с «Известиями». Он отметил, что вблизи границ страны НАТО проводят учения, а также увеличивается число инцидентов с беспилотниками.

Дипломат добавил, что Москва и Минск постоянно совершенствуют комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности. Документ был подписан в декабре 2024 года и предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность.

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