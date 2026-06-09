МИД России: Москва и Минск для своей защиты готовы использовать ядерное оружие

Дипломат добавил, что Москва и Минск постоянно совершенствуют комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности. Документ был подписан в декабре 2024 года и предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность.