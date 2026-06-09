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Чекунков: 207 тысяч семей получили жильё по дальневосточной ипотеке

207 тыс. семей уже приобрели новые квартиры с использованием дальневосточной и арктической ипотеки, заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

207 тыс. семей уже приобрели новые квартиры с использованием дальневосточной и арктической ипотеки, заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Об этом Чекунков рассказал РИА Новости.

По его словам, в строительство нового жилья по программам дальневосточной и арктической ипотеки физически вложено более 1 трлн рублей.

Министр назвал это важнейшим драйвером роста и повышения качества жизни в макрорегионе.

Ранее Чекунков сообщил, что решение об увеличении максимальной суммы кредита по дальневосточной ипотеке с 9 млн до 12 млн рублей может быть принято к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).

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