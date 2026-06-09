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Небензя: Зеленский превратил Украину в расходный материал

Постпред РФ при ООН выразил мнение, что Зеленский использует Украину в качестве расходного материала Запада.

Источник: Аргументы и факты

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что Владимир Зеленский использует свою страну в качестве расходного материала в крестовом походе русофобствующего Западав.

«Усилиями Зеленского многомиллионная страна превращена в расходный материал», — резюмировал Небензя в своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН.

Кроме того, он отметил, что западные страны, оказывающие финансовую поддержку киевскому режиму, несут значительную, а возможно, и главную ответственность за сложившуюся ситуацию.

До этого Небензя также заявил, что Владимир Зеленский должен вначале отменить изданный им указ, запрещающий ему вступать в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, прежде чем составлять открытые письма в его адрес.

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