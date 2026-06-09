Постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что Владимир Зеленский использует свою страну в качестве расходного материала в крестовом походе русофобствующего Западав.
«Усилиями Зеленского многомиллионная страна превращена в расходный материал», — резюмировал Небензя в своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН.
Кроме того, он отметил, что западные страны, оказывающие финансовую поддержку киевскому режиму, несут значительную, а возможно, и главную ответственность за сложившуюся ситуацию.
До этого Небензя также заявил, что Владимир Зеленский должен вначале отменить изданный им указ, запрещающий ему вступать в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, прежде чем составлять открытые письма в его адрес.