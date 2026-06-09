Израильский удар по югу Ливана унёс жизни пяти человек

Жертвами израильского удара по городу Тир на юге Ливана стали пять человек, ещё восемь получили ранения.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минздрава Ливана.
Как следует из заявления, удар был нанесён рядом с центром Красного Креста.
«Удар израильского противника по городу Тир рядом с центром Красного Креста привёл к гибели пяти человек и ранению восьми», — указывается в тексте.
Среди пострадавших — четверо медиков Красного Креста.
Ранее Израиль атаковал район на юге Ливана.
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