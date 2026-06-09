Трамп выдвинул кандидатуру и.о. главы Минюста на пост генпрокурора

Из него следует, что кандидатура Бланша на пост главы Минюста, выполняющего в США функции генеральной прокуратуры, направлена в Сенат. Для утверждения в этой должности кандидатуру Бланша должен будет поддержать юридический комитет Сената, а затем — верхняя палата Конгресса США полного состава.
Трамп назначил Бланша исполняющим обязанности главы Минюста США 2 апреля после того, как подтвердил отставку Пэм Бонди с поста главы этого ведомства. Газета The New York Times передавала, что основной причиной отставки Бонди стали ее действия в ситуации с публикацией документов по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.