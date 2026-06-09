Трамп выдвинул кандидатуру и.о. главы Минюста на пост генпрокурора

Из него следует, что кандидатура Бланша на пост главы Минюста, выполняющего в США функции генеральной прокуратуры, направлена в Сенат. Для утверждения в этой должности кандидатуру Бланша должен будет поддержать юридический комитет Сената, а затем — верхняя палата Конгресса США полного состава.