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Трамп выдвинул кандидатуру и.о. главы Минюста на пост генпрокурора

Кандидатура Тодда Бланша на пост главы Министерства юстиции направлена в Сенат.

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил Сенату Конгресса утвердить исполняющего обязанности главы Минюста — генерального прокурора США Тодда Бланша в должности министра юстиции. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.

Из него следует, что кандидатура Бланша на пост главы Минюста, выполняющего в США функции генеральной прокуратуры, направлена в Сенат. Для утверждения в этой должности кандидатуру Бланша должен будет поддержать юридический комитет Сената, а затем — верхняя палата Конгресса США полного состава.

Трамп назначил Бланша исполняющим обязанности главы Минюста США 2 апреля после того, как подтвердил отставку Пэм Бонди с поста главы этого ведомства. Газета The New York Times передавала, что основной причиной отставки Бонди стали ее действия в ситуации с публикацией документов по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.

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