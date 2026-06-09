Лидеры КНДР и КНР договорились укреплять стратегическую координацию

Кроме того, лидеры КНДР и Китая договорились провести в обеих странах торжественные мероприятия по случаю 65-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя государствами. Агентство подчеркивает, что переговоры прошли в дружественной атмосфере и стали «новой вехой» в развитии отношений стратегического сотрудничества между Пхеньяном и Пекином.