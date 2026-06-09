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Лидеры КНДР и КНР договорились укреплять стратегическую координацию

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин также договорились провести в обеих странах торжественные мероприятия по случаю 65-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

ПХЕНЬЯН, 9 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пхеньяне договорились о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества и укреплении стратегической координации. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, встреча состоялась 8 июня в резиденции для почетных гостей «Кымсусан». Перед началом переговоров стороны обменялись приветствиями и сделали совместную фотографию на фоне государственных флагов двух стран. В переговорах приняли участие высокопоставленные представители партийного и государственного руководства КНДР и Китая, включая руководителей внешнеполитических ведомств и оборонных структур.

По информации агентства, Ким Чен Ын заявил, что визит Си Цзиньпина демонстрирует высокий уровень отношений двух стран и подтверждает приверженность развитию традиционной дружбы и сотрудничества. Он также подчеркнул, что Пхеньян намерен и далее укреплять взаимодействие с Пекином и поддерживать принцип «одного Китая».

Си Цзиньпин, как сообщает ЦТАК, в свою очередь отметил достижения КНДР в развитии страны и подтвердил неизменность курса Китая на укрепление традиционных связей с народной республикой. По его словам, Пекин продолжит поддерживать развитие двустороннего сотрудничества и координацию по ключевым вопросам, представляющим взаимный интерес.

На переговорах «состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, обсуждены вопросы по укреплению стратегической координации и содействия, твердому отстаиванию суверенитета, безопасности и интересов развития обеих государств, совместной защите мира и развития в регионе и на планете в сложной мировой политической обстановке, достигнуто удовлетворительное общее мнение».

Кроме того, лидеры КНДР и Китая договорились провести в обеих странах торжественные мероприятия по случаю 65-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя государствами. Агентство подчеркивает, что переговоры прошли в дружественной атмосфере и стали «новой вехой» в развитии отношений стратегического сотрудничества между Пхеньяном и Пекином.

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