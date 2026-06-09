Губернатор Оренбургской области рассказал, когда восстановят дамбу в Орске

«У нас встал вопрос по безопасности, чтобы это не повторилось. Это строительство дамбы, цифра там приличная, серьезная, сегодня делаем дорожную карту по реализации этого проекта. В первую очередь, это углубление, расширение пролета строения конструкции моста существующего, возможно, будем демонтировать низководный мост ниже по течению, ну и произвести строительство дамбы с одной стороны и с другой стороны. Это колоссальная работа, мы, думаю, потихонечку в ближайшие пять лет эту работу завершим», — сказал Солнцев.