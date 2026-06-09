Губернатор Оренбургской области рассказал, когда восстановят дамбу в Орске

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Строительство дамбы в оренбургском Орске, прорванной в 2024 году во время масштабного половодья, планируется завершить в ближайшие пять лет, заявил в интервью РИА Новости губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
«У нас встал вопрос по безопасности, чтобы это не повторилось. Это строительство дамбы, цифра там приличная, серьезная, сегодня делаем дорожную карту по реализации этого проекта. В первую очередь, это углубление, расширение пролета строения конструкции моста существующего, возможно, будем демонтировать низководный мост ниже по течению, ну и произвести строительство дамбы с одной стороны и с другой стороны. Это колоссальная работа, мы, думаю, потихонечку в ближайшие пять лет эту работу завершим», — сказал Солнцев.
В марте на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Оренбургской области просил помощи в восстановлении дамбы в Орске. Солнцев говорил, что дамба размером 25 километров, а ее восстановление обойдется в 28,2 миллиарда рублей.
«В первую очередь хочу поблагодарить президента РФ Владимира Путина, правительство РФ. Мы практически все работы по восстановлению объектов, которые пострадали, завершили. У нас осталось два корпуса больниц, несколько оздоровительных лагерей. Часть выплат, которые по судебным решениям, массовые выплаты, мы завершили», — добавил губернатор.
Он отметил, что масштабное наводнение затронуло каждого пятого человека.
«Сильное, большое наводнение было. Все вопросы на завершающей стадии», — сказал он.