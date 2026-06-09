Минпросвещения введёт единые требования к играм и оснащению детсадов

Единые требования к оснащению детских садов, включая игры и игрушки, будут внедрены в России.
Об этом сообщает РИА Новости.
В Год дошкольного образования министерство реализует комплекс мер для создания современной и безопасной среды.
Утверждён План мероприятий до 2030 года, который предусматривает разработку порядка экспертизы средств обучения и воспитания, а также рекомендации по оформлению образовательных пространств, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также будет проведён мониторинг обеспеченности детских садов материалами и оборудованием с последующим дооснащением.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что главной задачей является формирование единого образовательного пространства не только по содержанию, но и по условиям реализации программ.
Ранее замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин заявил, что министерство не планирует ни сокращать, ни увеличивать срок обучения в школах, считая 11 лет оптимальным вариантом.