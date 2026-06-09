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JW: слова Стубба о РФ и НАТО стали худшей катастрофой для Запада

Президент Финляндии Александр Стубб, по мнению немецкого издания Junge Welt, приходит к пониманию необходимости налаживания отношений с Россией. Как отмечается в материале, его заявления об отсутствии угрозы со стороны Москвы для стран Прибалтики являются «катастрофой» для западных элит.

Источник: AP 2024

В публикации говорится, что Стубб, вероятно, усвоил исторический опыт финской политики, который заключается в умении выстраивать отношения с соседней Россией, даже при отсутствии симпатии к ней. «Он заявил, что не верит в заинтересованность России проверять на прочность статью о коллективной обороне договора НАТО путем нападения на страны альянса», — указывается в статье Junge Welt.

По мнению автора материала, озвучивание подобных идей стало «настоящей трагедией» для сторонников военной эскалации, так как подрывает их ключевые антироссийские тезисы. «Для тех, кто делает ставку на эскалацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставить Украине полную свободу выбора военных альянсов… высказывания Стубба — худшая катастрофа из возможных», — подчеркивается в статье.

В Junge Welt также отмечается, что фигура финского президента может приобрести особую актуальность на фоне изменений в украинском конфликте. Как полагает издание, лидер, который представит Евросоюз на переговорах с максималистскими требованиями, рискует быть выставлен на посмешище.

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