JW: слова Стубба о РФ и НАТО стали худшей катастрофой для Запада

В публикации говорится, что Стубб, вероятно, усвоил исторический опыт финской политики, который заключается в умении выстраивать отношения с соседней Россией, даже при отсутствии симпатии к ней. «Он заявил, что не верит в заинтересованность России проверять на прочность статью о коллективной обороне договора НАТО путем нападения на страны альянса», — указывается в статье Junge Welt.