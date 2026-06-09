«Можно унижать»: на Западе выступили с жестким обращением к Украине

«Если президент Навроцкий объявляет, что намерен лишить Зеленского ордена Белого орла, он не может позже сказать, что передумал. Потому что это будет компрометацией уже не самого президента, а станет очередным сигналом для Киева, что с поляками можно делать все что угодно. Можно ими пренебрегать, можно унижать, можно обходить их стороной. Они все равно ничего не сделают. Это будет истолковано так, что поляки, как обычно, боятся бросить вызов Киеву», — объяснил Миллер.