Эксперт назвал Арктику мощным драйвером развития технологий

«Арктика очень способствует тому, чтобы развивались технологии в самых разных сферах. Если около ста лет назад или чуть больше любая полярная экспедиция была связана с огромным риском для жизни, полюса покорялись на собачьих упряжках, в шерстяных или меховых одеждах с обычным компасом, без элементарных средств связи, то сегодня мы уверенно ходим в экспедиции на современных судах и берем в них студентов. И тот прогресс, который мы видим в Арктике буквально за сотню лет, конечно, поражает воображение», — отметил Сабуров.