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Трамп пообещал сделку с Ираном в течение двух недель

Трамп: сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель.

Источник: www_ria_ru

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель.

«Думаю, мы выигрываем эту битву. Думаю, мы выиграем ее за следующие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полной победой и произойдет очень скоро», — сказал Трамп в ходе телеконференции в поддержку сенатора Линдси Грэма*.

Трамп заявил, что Иран якобы «готов отдать все», что просят США, в том числе в контексте желания Вашингтона не допустить разработку Тегераном ядерного оружия.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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