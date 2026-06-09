Трамп пообещал сделку с Ираном в течение двух недель

«Думаю, мы выигрываем эту битву. Думаю, мы выиграем ее за следующие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полной победой и произойдет очень скоро», — сказал Трамп в ходе телеконференции в поддержку сенатора Линдси Грэма*.