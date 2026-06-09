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Севастополь отражает атаку ВСУ, работают силы ПВО

Военные в Севастополе отражают атаку беспилотников ВСУ, работает противовоздушная оборона и мобильные огневые группы.

Военные в Севастополе отражают атаку беспилотников ВСУ, работает противовоздушная оборона и мобильные огневые группы.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал Развожаев.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё два мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ.

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