Израильские авиаудары повредили объекты древнего комплекса ливанского Тира

«Объект 7 июня 2026 года подвергся израильским авиаударам, которые были нанесены непосредственно по району у входа в археологический комплекс, известный как “городской объект”. Удар затронул историческое здание, электрогенераторы, расположенные рядом с главным входом, а также офисы Главного управления древностей и юго-восточную часть археологического комплекса», — написано в заявлении.