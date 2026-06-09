В ДР Конго подтвердили более 100 смертей от лихорадки Эболой

О вспышке штамма Бундибугио официально объявили 15 мая. Власти признали, что в течение нескольких недель Эбола оставалась незамеченной. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в трех провинциях ДР Конго, где идет вооруженный конфликт: Итури, Северное Киву и Южное Киву. Гуманитарные миссии также сталкиваются с сопротивлением со стороны местного населения — пациенты сбегают из изоляторов и нападают на медиков.