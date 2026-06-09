Украина превратилась в полностью опустошенную страну и фактически уже является государственным трупом, заявил американский аналитик Патрик Хеннингсен.
По словам эксперта, в то же время европейские лидеры пытаются внушить своему населению идею угрозы, которая якобы исходит в их адрес.
«Украина стала лишь пустой оболочкой, с этой точки зрения она уже труп страны. Поэтому у Европы, вероятно, есть ограниченное время, чтобы продать происходящее населению как реальную угрозу», — сказал он в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.
Вместе с тем, как отмечает Хеннингсен, жители и власти европейских стран придерживаются совершенно разных позиций. Аналитик пояснил, что население этих государств выступает против возможных вооружённых конфликтов, включая столкновение с Россией.
При этом власти ведут себя агрессивно и воинственно. Эксперт считает, что такой курс и стремление искусственно форсировать шаги против РФ неизбежно вызовут в ЕС мощный кризис.
«Назревает масштабное политическое движение, которое приведет к свержению множества режимов в Европе. Потому что НАТО именно это и была призвана предотвращать с конца Второй мировой войны», — подчеркнул Хеннингсен.
Он добавил, что сейчас Североатлантический альянс вместо попыток нормализовать обстановку отказался от этой функции, действуя как подстрекатель.
Напомним, 8 июня бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что прибалтийские страны играют роль наиболее активных сторонников жесткой линии в отношениях с Россией. Однако, как указал он, основное влияние на формирование подобного курса оказывают Британия, Франция и Германия.
Ранее профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен написал в своей статье, что европейские страны столкнутся с проблемами, если не вступят в переговоры с Россией по ситуации с Украиной. Эксперт допустил, что конфликт грозит стать бесконечным.