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В США заявили, что Украина фактически стала государственным трупом

Аналитик Патрик Хеннингсен назвал Украину трупом и заявил, что НАТО вместо попыток нормализовать обстановку в Европе ведёт себя как подстрекатель.

Источник: Аргументы и факты

Украина превратилась в полностью опустошенную страну и фактически уже является государственным трупом, заявил американский аналитик Патрик Хеннингсен.

По словам эксперта, в то же время европейские лидеры пытаются внушить своему населению идею угрозы, которая якобы исходит в их адрес.

«Украина стала лишь пустой оболочкой, с этой точки зрения она уже труп страны. Поэтому у Европы, вероятно, есть ограниченное время, чтобы продать происходящее населению как реальную угрозу», — сказал он в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.

Вместе с тем, как отмечает Хеннингсен, жители и власти европейских стран придерживаются совершенно разных позиций. Аналитик пояснил, что население этих государств выступает против возможных вооружённых конфликтов, включая столкновение с Россией.

При этом власти ведут себя агрессивно и воинственно. Эксперт считает, что такой курс и стремление искусственно форсировать шаги против РФ неизбежно вызовут в ЕС мощный кризис.

«Назревает масштабное политическое движение, которое приведет к свержению множества режимов в Европе. Потому что НАТО именно это и была призвана предотвращать с конца Второй мировой войны», — подчеркнул Хеннингсен.

Он добавил, что сейчас Североатлантический альянс вместо попыток нормализовать обстановку отказался от этой функции, действуя как подстрекатель.

Напомним, 8 июня бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что прибалтийские страны играют роль наиболее активных сторонников жесткой линии в отношениях с Россией. Однако, как указал он, основное влияние на формирование подобного курса оказывают Британия, Франция и Германия.

Ранее профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен написал в своей статье, что европейские страны столкнутся с проблемами, если не вступят в переговоры с Россией по ситуации с Украиной. Эксперт допустил, что конфликт грозит стать бесконечным.

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