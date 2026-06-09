«Украина стала лишь пустой оболочкой, с этой точки зрения она уже труп страны. Поэтому у Европы, вероятно, есть ограниченное время, чтобы продать происходящее населению как реальную угрозу», — сказал он в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.