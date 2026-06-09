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В ЕС не могут согласовать кандидатуру переговорщика для контактов с Россией

Депутат Картайзер: ЕС не может согласовать кандидатуру переговорщика с Россией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза не могут согласовать ни кандидатуру переговорщика для контактов с Россией, ни его полномочия, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«У нас есть Совет Европейского союза, который обсуждает возможные переговоры с Россией, но они не могут договориться ни о принципе, ни о фигуре потенциального представителя Европейского союза, ни о переговорном мандате», — сказал собеседник агентства.

По его словам, отсутствие согласия внутри ЕС остается главным препятствием для возобновления официального диалога с Москвой.

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

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