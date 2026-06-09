В России зафиксировано резкое снижение заболеваемости по 13 болезням

По сравнению со среднемноголетними уровнями, наиболее выраженное снижение наблюдалось по гепатиту B — в 3,1 раза, менингиту — в 2,7 раза, туляремии — в 2,7 раза, псевдотуберкулёзу — в 2,5 раза, гонококковой инфекции — в 2,4 раза, дизентерии — в 2,3 раза, астраханской пятнистой лихорадке — в 2 раза, лептоспирозу — в 1,8 раза.