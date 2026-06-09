В России зафиксировано резкое снижение заболеваемости по 13 болезням

Снижение заболеваемости по 13 болезням различной природы зафиксировано в России в 2025 году, сообщили в Роспотребнадзоре.
Об этом свидетельствуют данные ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По сравнению со среднемноголетними уровнями, наиболее выраженное снижение наблюдалось по гепатиту B — в 3,1 раза, менингиту — в 2,7 раза, туляремии — в 2,7 раза, псевдотуберкулёзу — в 2,5 раза, гонококковой инфекции — в 2,4 раза, дизентерии — в 2,3 раза, астраханской пятнистой лихорадке — в 2 раза, лептоспирозу — в 1,8 раза.
Заболеваемость коклюшем снизилась в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом — зарегистрировано 7 288 случаев. Число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 13,4% к 2024 году и на 40% к среднемноголетнему уровню.
Также в 1,5 раза снизилась заболеваемость различными лихорадками, в 2 раза — крымской геморрагической лихорадкой. Острые кишечные инфекции, вызванные бактериями иерсиниями энтероколитика, фиксировались в 2,4 раза реже, а впервые выявленный туберкулёз — в 1,9 раза реже.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день именно вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом.