Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике итоги встречи Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции, прошедшей в Лондоне.
«Единственным результатом этой встречи стала групповая фотография на Даунинг-стрит», — отметил эксперт.
Христофору также акцентировал внимание на том, что лидеры упомянутых стран, расходуя значительные ресурсы на подобные встречи, не предлагают никаких реальных решений, а лишь декларируют давно известные положения, что, по его мнению, является проявлением неуважения к своим избирателям и к России.
«Это просто нелепо. Они действительно водят всех за нос», — резюмировал журналист.
Ранее Христофору выразил мнение, что письмо Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина может привести к ухудшению отношений между Киевом и главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.