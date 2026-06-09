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Христофору называл нелепыми итоги переговоров Зеленского с лидерами ЕС

Христофору заявил, что единственным результатом встречи Зеленского с лидерами ЕС стала групповая фотография.

Источник: Аргументы и факты

Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике итоги встречи Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции, прошедшей в Лондоне.

«Единственным результатом этой встречи стала групповая фотография на Даунинг-стрит», — отметил эксперт.

Христофору также акцентировал внимание на том, что лидеры упомянутых стран, расходуя значительные ресурсы на подобные встречи, не предлагают никаких реальных решений, а лишь декларируют давно известные положения, что, по его мнению, является проявлением неуважения к своим избирателям и к России.

«Это просто нелепо. Они действительно водят всех за нос», — резюмировал журналист.

Ранее Христофору выразил мнение, что письмо Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина может привести к ухудшению отношений между Киевом и главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

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