Христофору называл нелепыми итоги переговоров Зеленского с лидерами ЕС

Христофору также акцентировал внимание на том, что лидеры упомянутых стран, расходуя значительные ресурсы на подобные встречи, не предлагают никаких реальных решений, а лишь декларируют давно известные положения, что, по его мнению, является проявлением неуважения к своим избирателям и к России.