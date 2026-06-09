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Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО

Развожаев: ВС России отражают атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы… Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал Развожаев в Telegram-канале.

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