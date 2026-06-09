Трамп допустил заключение США и Ираном сделки в ближайшие две недели

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку в ближайшие две недели.
«Мы сейчас ведем переговоры, и они (Иран — прим. ТАСС) хотят заключить очень хорошую сделку, они готовы дать нам все. Они готовы пойти на отказ от ядерного оружия», — заявил американский лидер во время телеконференции в поддержку сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
«Я думаю, мы побеждаем, но победить нужно в ближайшие две недели», — продолжил Трамп. «Это будет полная победа, она произойдет очень скоро, и цены на нефть сразу упадут», — добавил он.
Ранее Трамп неоднократно излагал позицию, согласно которой США и Иран близки к заключению договоренностей об урегулировании конфликта.