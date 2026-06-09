В ФРГ предложили назначить Меркель переговорщиком с Россией

По его мнению, ЕС должен активнее участвовать в переговорах и дипломатических усилиях. Меркель сможет выступать в роли примиряющей стороны, так как она является серьезным переговорщиком, который способен учитывать перспективы Евросоюза, и ее будут воспринимать всерьез как в России, так и на Украине, отметил ван Акен.