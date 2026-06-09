Сопредседатель Левой партии ФРГ Ян ван Акен предложил кандидатуру экс-канцлера Ангелы Меркель в качестве возможного посредника Европейского союза на переговорах между РФ и Украиной. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщило издание Spiegel.
— Президент США Дональд Трамп не спасет Украину, — высказался он.
По его мнению, ЕС должен активнее участвовать в переговорах и дипломатических усилиях. Меркель сможет выступать в роли примиряющей стороны, так как она является серьезным переговорщиком, который способен учитывать перспективы Евросоюза, и ее будут воспринимать всерьез как в России, так и на Украине, отметил ван Акен.
Переговоры между сторонами состоятся уже в текущем году, и «только Европа может продвинуть их вперед», подчеркнул политик в беседе с изданием.
Президент Финляндии Александр Стубб стал осознавать, что с Россией придется поладить, а его слова о том, что Москва не представляет угрозу для стран Прибалтики, стали катастрофой для западных элит, написало 9 июня немецкое издание Junge Welt.