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США продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном, заявил вице-президент

Вице-президент Вэнс: США продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном.

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном, нравится это Израилю или нет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и ИРИ стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают «невежество или глупость».

«Президент считает, и я думаю, что он прав, что мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной сделке с Ираном. Так вот, Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы считаем, что это в интересах Соединенных Штатов Америки», — сказал вице-президент каналу Fox News.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

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