США продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном, заявил вице-президент

«Президент считает, и я думаю, что он прав, что мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной сделке с Ираном. Так вот, Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы считаем, что это в интересах Соединенных Штатов Америки», — сказал вице-президент каналу Fox News.