Сын Прилепина на СВО доставляет на передовую боеприпасы

«У моего сына одна из самых опасных, а может быть, даже самая опасная сейчас работа — поднос. Они подъезжают на 5−6 км к ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ТАСС), по “открытке” идут до окопов, до блиндажей, до передней линии. Туда с грузом и обратно с грузом. Там небо такое, что они даже дрон-детектор с собой не берут, потому что они пищат всегда, и там все вокруг летает, не переставая. Антидроновые ружья, солдатская смекалка, знание ландшафта — эти вещи в первую очередь используются», — сказал Прилепин.