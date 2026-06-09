Сын Прилепина на СВО доставляет на передовую боеприпасы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сын писателя и военнослужащего Захара Прилепина — 21-летний Игнат, проходящий службу в зоне СВО, работает в группе подноса и доставляет на передовую боеприпасы и провизию. Об этом рассказал ТАСС сам писатель.
«У моего сына одна из самых опасных, а может быть, даже самая опасная сейчас работа — поднос. Они подъезжают на 5−6 км к ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ТАСС), по “открытке” идут до окопов, до блиндажей, до передней линии. Туда с грузом и обратно с грузом. Там небо такое, что они даже дрон-детектор с собой не берут, потому что они пищат всегда, и там все вокруг летает, не переставая. Антидроновые ружья, солдатская смекалка, знание ландшафта — эти вещи в первую очередь используются», — сказал Прилепин.
Он пояснил, что работа в группе подноса сродни охоте. Для противодействия дронам противника бойцы должны ориентироваться на погоду — атмосферные осадки, туманы. Они должны понимать, в какое время суток активность дроноводов противника выше или ниже.
Писатель добавил, что его сын проходит службу отдельно от него, но тоже в Добровольческом корпусе, в подразделении «Родня», которое входит в интербригаду «Пятнашка». О том, что Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону боевых действий, в январе 2023 года сообщила его пресс-секретарь.
В апреле 2026 года в пресс-службе Прилепина подтвердили, что Игнат также подписал контракт — на тот момент он находился в зоне СВО уже пять месяцев. Летом у него закончится контракт. Прилепин-старший сказал, что хотел бы, чтобы его сын получил военное образование, прежде чем возвращаться на службу.