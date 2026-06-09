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Сожгли опорники и разбомбили склады: в Минобороны рассказали новости СВО

Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» сожгли вражеские опорники в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» сожгли вражеские опорники в Сумской области.

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