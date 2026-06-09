Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» сожгли вражеские опорники в Сумской области.
Специалисты войск беспилотных систем уничтожили патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря.
Накануне также стало известно, что российские бойцы в зоне СВО уничтожили пулемётный расчёт и два танка ВСУ.
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