«Для тех, кто делает ставку на эскалацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставить Украине полную свободу выбора военных альянсов — то есть проигнорировать как раз те опасения России в сфере безопасности, которые были сформулированы ещё до начала открытого конфликта, — высказывания Стубба — худшая катастрофа из возможных», — подчеркнул журналист.