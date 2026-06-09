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Вэнс: США будут добиваться заключения сделки с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 июня в эфире телеканала Fox News заявил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться заключения сделки с Ираном, так как считают это соответствующим собственным интересам.

Источник: AP 2024

«Мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной программе Ирана. Израилю может это нравится или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США. Так что мы продолжим этого добиваться», — сказал Вэнс.

Политик также подчеркнул важность возможности проверки исполнения условий сделки иранской стороной.

«Я думаю, что, по мнению президента [США Дональда Трампа], нам нужна проверка [исполнения сделки]. Безусловно, одной из наиболее важных вещей, по которой можно определить, что это соглашение является успешным, это не то, что иранцы напишут на бумаге, а настоящее соблюдение ими требований соглашения, к которому мы пришли», — указал он.

Как уточнил Вэнс, он, как и Трамп, считает данный вопрос крайне важным.

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