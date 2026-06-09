Вэнс: США будут добиваться заключения сделки с Ираном

«Я думаю, что, по мнению президента [США Дональда Трампа], нам нужна проверка [исполнения сделки]. Безусловно, одной из наиболее важных вещей, по которой можно определить, что это соглашение является успешным, это не то, что иранцы напишут на бумаге, а настоящее соблюдение ими требований соглашения, к которому мы пришли», — указал он.