Вэнс предрек республиканцам тяжелые выборы в конгресс

«Промежуточные выборы всегда очень тяжелы для партии, находящейся у власти. Если оглянуться на историю, то даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для страны или для партии, которая находится у власти», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.