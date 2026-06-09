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Вэнс предрек республиканцам тяжелые выборы в конгресс

Вэнс: предстоящие выборы в конгресс могут плохо обернуться для республиканцев.

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Предстоящие выборы в конгресс США будут очень тяжелыми для республиканцев, признал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Промежуточные выборы всегда очень тяжелы для партии, находящейся у власти. Если оглянуться на историю, то даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для страны или для партии, которая находится у власти», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

В 2026 году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября — 3-го числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.

Последний опрос, проведенный газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, показал, что 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями страны. Кроме того, 80% недовольных американских избирателей заявили, что экономическая и политическая система США нуждается в серьезных изменениях или в «полной ликвидации». Более 70% опрошенных назвали несправедливой экономическую систему страны.

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