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Количество предметов для пересдачи на ЕГЭ не увеличат

Увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период невозможно из-за сжатых сроков экзаменационной кампании, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период невозможно из-за сжатых сроков экзаменационной кампании, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, между экзаменами должны выдерживаться обязательные перерывы. Из-за этого кампания завершается 9 июля, а уже 20 июля стартует приём в ВУЗы. Дополнительный день в сентябре, по его мнению, не решит проблему.

«Отрезок временной, который у нас есть, не позволяет ещё дополнительные какие-то экзамены для пересдач сделать. Мы можем обсуждать и вносить дополнительный день в сентябре, но тогда это теряет абсолютно смысл», — сказал он.

Музаев добавил, что так называемые «Президентские дни» для пересдачи одного предмета пройдут 8 и 9 июля.

Ранее в Рособрнадзоре прокомментировали жалобы школьников на ошибки и путаницу в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе.