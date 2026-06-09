Количество предметов для пересдачи на ЕГЭ не увеличат

Увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период невозможно из-за сжатых сроков экзаменационной кампании, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам руководителя ведомства, между экзаменами должны выдерживаться обязательные перерывы. Из-за этого кампания завершается 9 июля, а уже 20 июля стартует приём в ВУЗы. Дополнительный день в сентябре, по его мнению, не решит проблему.
«Отрезок временной, который у нас есть, не позволяет ещё дополнительные какие-то экзамены для пересдач сделать. Мы можем обсуждать и вносить дополнительный день в сентябре, но тогда это теряет абсолютно смысл», — сказал он.
Музаев добавил, что так называемые «Президентские дни» для пересдачи одного предмета пройдут 8 и 9 июля.
Ранее в Рособрнадзоре прокомментировали жалобы школьников на ошибки и путаницу в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе.