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Трамп обещал заключить сделку США с Ираном за две недели

В ближайшие две недели Соединённые Штаты достигнут окончательной сделки с Ираном и объявят о «полной победе» над Исламской Республикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что переговоры близки к завершению и стороны согласуют ключевые условия в ближайшие дни.

Источник: Life.ru

Трамп сказал, что иранцы готовы подписать очень выгодную для США сделку. По его версии, объявление о «полной победе» станет сигналом для рынка и приведёт к снижению цен на нефть.

«Думаю, мы выигрываем эту битву за следующие две недели, когда мы объявим о полной победе, это будет полная победа. Это произойдёт очень скоро, и цены на нефть пойдут вниз», — заявил Трамп.

Президент также отметил, что Тегеран готов «отдать всё», что требуют США, включая гарантии, направленные на недопущение разработки ядерного оружия.

Ранее Трамп исключил немедленное разблокирование иранских активов в рамках возможной сделки, подчеркнув, что возвращение средств станет следующим этапом переговоров и до этого нужно убедиться в «добросовестности» Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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