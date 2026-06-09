Трамп обещал заключить сделку США с Ираном за две недели

В ближайшие две недели Соединённые Штаты достигнут окончательной сделки с Ираном и объявят о «полной победе» над Исламской Республикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что переговоры близки к завершению и стороны согласуют ключевые условия в ближайшие дни.