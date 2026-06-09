Спорные земли в бухте Муравьиной забирают у чиновников и отдают государству

Эти участки были переданы в частную собственность с нарушением водного и земельного законодательства. Так как они находятся в границах водного объекта и его береговой полосы, Водный и Земельный кодексы РФ относят их к федеральной собственности. Береговая полоса шириной 20 метров относится к территориям общего пользования; земельные участки в ее пределах не подлежат приватизации и ограничены в обороте.
Земельная тяжба тянется с 2020 года, когда проезд на территорию детского лагеря «Юность» руководство здравницы ограничило, руководствуясь санитарными ограничениями, установленными в связи с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. После введения ограничений выяснилось, что из-за них не могут попасть в частные владения хозяева лодочных гаражей в бухте Муравьиной — путь к частным владениям проходит по территории лагеря.
В числе ограниченных в доступе частников оказались чиновники Артёмовской администрации, они попытались признать лагерную дорогу муниципальной, то есть общественной. В итоге из частной собственности стали изымать весь участок лодочной станции, это 1,5 гектара земель в рекреационной зоне.
Ранее Артёмовский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований прокурора о возврате береговой полосы государству. Но суд апелляционной инстанции поддержал прокурора и подтвердил, что у владельцев лодочных гаражей нет права на эту землю, участки подлежат снятию с кадастрового учета. Решение вступило в законную силу.