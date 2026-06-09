Спорные земли в бухте Муравьиной забирают у чиновников и отдают государству

Эти участки были переданы в частную собственность с нарушением водного и земельного законодательства. Так как они находятся в границах водного объекта и его береговой полосы, Водный и Земельный кодексы РФ относят их к федеральной собственности. Береговая полоса шириной 20 метров относится к территориям общего пользования; земельные участки в ее пределах не подлежат приватизации и ограничены в обороте.