Рубио поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с победой правящей партии на парламентских выборах. Он подчеркнул, что США готовы к сотрудничеству с Ереваном «для обеспечения мира, стабильности и процветания как в Закавказье, так и за его пределами».