Юниоры из России выступят с флагом в 24 олимпийских видах спорта

Российские юниоры допущены выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Об этом Чернышенко заявил в интервью РИА Новости.
«Сегодня наши юниоры могут равноправно — с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта», — сказал он.
Среди них, как уточнил вице-премьер, такие дисциплины, как фехтование, конный спорт, тяжёлая атлетика, волейбол, бейсбол и софтбол.
Также в список вошли ски-альпинизм, керлинг, дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло.
Кроме того, российские спортсмены смогут выступать без ограничений в спортивной и художественной гимнастике.
Ранее сообщалось, что European Aquatics не хочет допускать россиян до ЧЕ-2026 с флагом и гимном.