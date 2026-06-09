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Юниоры из России выступят с флагом в 24 олимпийских видах спорта

Российские юниоры допущены выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Российские юниоры допущены выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Об этом Чернышенко заявил в интервью РИА Новости.

«Сегодня наши юниоры могут равноправно — с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта», — сказал он.

Среди них, как уточнил вице-премьер, такие дисциплины, как фехтование, конный спорт, тяжёлая атлетика, волейбол, бейсбол и софтбол.

Также в список вошли ски-альпинизм, керлинг, дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло.

Кроме того, российские спортсмены смогут выступать без ограничений в спортивной и художественной гимнастике.

Ранее сообщалось, что European Aquatics не хочет допускать россиян до ЧЕ-2026 с флагом и гимном.

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