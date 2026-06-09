Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ теряют большую часть резервов для Константиновки на подходе

Как уточнили российские силовики, противник теряет большое количество бронированной техники.

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Украинские войска пытаются перебрасывать в Константиновку резервы со стороны населенного пункта Алексеево-Дружковка, однако теряют большую часть сил на подходе к городу. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Противник по-прежнему не оставляет попыток перебросить резервы в Константиновку со стороны Алексеево-Дружковки, но теряет большую их часть», — сообщили в силовых структурах.

Кроме того, как уточнили силовики, ВСУ теряют большое количество бронированной техники.