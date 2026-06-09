ТАСС: ВСУ теряют большую часть резервов для Константиновки на подходе

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Украинские войска пытаются перебрасывать в Константиновку резервы со стороны населенного пункта Алексеево-Дружковка, однако теряют большую часть сил на подходе к городу. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.