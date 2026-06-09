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Стармер призвал провайдеров предоставлять доступ в интернет по паспорту

Кир Стармер заявил, что в Британии интернет-провайдеры должны требовать документы у пользователей для защиты детей от части контента.

Источник: Аргументы и факты

Британские интернет-компании должны ввести возрастной контроль при предоставлении доступа пользователей к Сети, заявил премьер-министр королевства Кир Стармер.

Политик отметил, что его правительство «не будет бездействовать» в этом вопросе. Он утверждает, что такой шаг необходим для защиты детей.

«Сегодня я призываю технологические компании ввести средства контроля на уровне устройств, чтобы предотвратить создание, распространение или просмотр детьми изображений обнаженного тела», — написал премьер-министр на своей странице в социальной сети X*.

Стармер предупредил, что в случае отсутствия подобных шагов со стороны провайдеров власти Британии сами предпримут соответствующие меры.

Напомним, в январе 2026 года британский премьер-министр отметил, что соцсеть X готова соблюдать законодательство королевства и ввести запрет на создание интимных фото с помощью нейросети Grok AI без согласия пользователей.

В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу закон, запрещающий подросткам младше 16 лет пользоваться рядом социальных сетей, включая X, TikTok, Facebook** и Instagram**.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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