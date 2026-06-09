Генсек ООН призвал отказаться от эскалации на Ближнем Востоке

«(Генсек ООН. — “Ъ”) призывает все стороны немедленно прекратить атаки, проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше обострить и без того нестабильную ситуацию», — указано в документе (цитата по ТАСС).