Защита обжаловала приговор главе «Мелбета» Ляпустину

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на приговор главе букмекерской конторы «Мелбет» Игорю Ляпустину, осужденному на восемь лет колонии по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Цаплин.
Суд в апреле приговорил Ляпустина к восьми годам колонии со штрафом в 800 тысяч рублей, он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, у него конфисковали имущество на 4,5 миллиарда рублей, суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего — бывшего владельца конторы Александра Градуленко — на шесть миллиардов рублей. Ляпустин, по версии следствия, похитил 699 миллионов рублей у Градуленко.
«Мы не согласны с вынесенным приговором и обжаловали его», — сказал адвокат в беседе с агентством.
Цаплин также рассказал, что на сегодняшний день Ляпустин продолжает оставаться в статусе главы букмекерской конторы «Мелбет». В случае, если апелляция оставит приговор без изменения, спустя время Ляпустин покинет этот пост, поскольку гражданам с судимостью запрещено заниматься игорным бизнесом, добавил Цаплин.