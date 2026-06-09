Защита обжаловала приговор главе «Мелбета» Ляпустину

Суд в апреле приговорил Ляпустина к восьми годам колонии со штрафом в 800 тысяч рублей, он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, у него конфисковали имущество на 4,5 миллиарда рублей, суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего — бывшего владельца конторы Александра Градуленко — на шесть миллиардов рублей. Ляпустин, по версии следствия, похитил 699 миллионов рублей у Градуленко.