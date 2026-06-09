Вэнс допустил, что промежуточные выборы станут непростыми для республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Промежуточные выборы в США этой осенью будут непростыми для представителей Республиканской партии и их итоги могут стать плохими для правящей партии. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Промежуточные выборы всегда очень трудны для правящей партии. Если оглядываться на историю, то даже если дела у страны идут очень хорошо, то промежуточные выборы оказываются очень плохими для страны или для правящей партии», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Вместе с тем американский вице-президент заявил, что видит шанс на положительный результат для республиканцев в том, что, глава американской администрации «выполнил множество ключевых обещаний, данных в ходе предвыборной кампании», а также в неспособности демократов, по его мнению, выдвинуть подходящих людей для получения голосов американцев.
Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Обе палаты Конгресса находятся сейчас под контролем республиканцев.