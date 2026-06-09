Вэнс допустил, что промежуточные выборы станут непростыми для республиканцев

«Промежуточные выборы всегда очень трудны для правящей партии. Если оглядываться на историю, то даже если дела у страны идут очень хорошо, то промежуточные выборы оказываются очень плохими для страны или для правящей партии», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.