Шапша рассказал, сколько грузовиков выпустят на бывшем заводе Volvo

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Автопредприятие «АМО», работающее на бывшей площадке Volvo в Калужской области, выпустит 1,5 тысячи крупнотоннажных грузовиков к концу 2026 года, но у завода есть амбициозные планы довести цифру до 15 тысяч, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости.
«По итогам года предприятие выпустит порядка 1,5 тысячи грузовиков», — сказал Шапша в ответ на вопрос об объеме производства на предприятии.
Он отметил, что перед предприятием стоит задача с помощью технологического партнера вывести мощность на иной уровень.
«Напомню, когда это был завод предыдущего собственника, его проектная мощность была 15 тысяч. Такие задачи стоят и перед новым собственником», — рассказал губернатор.
Завод «АМО» работает в Калужской области с 2023 года. Новым владельцем завода является холдинг «Промышленные инвестиции». Компания выпускает крупнотоннажные грузовики.