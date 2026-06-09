Шапша рассказал, сколько грузовиков выпустят на бывшем заводе Volvo

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Автопредприятие «АМО», работающее на бывшей площадке Volvo в Калужской области, выпустит 1,5 тысячи крупнотоннажных грузовиков к концу 2026 года, но у завода есть амбициозные планы довести цифру до 15 тысяч, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости.