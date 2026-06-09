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Шапша рассказал, сколько грузовиков выпустят на бывшем заводе Volvo

Калужский завод «АМО» планирует выпустить 1,5 тысячи грузовиков к концу года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Автопредприятие «АМО», работающее на бывшей площадке Volvo в Калужской области, выпустит 1,5 тысячи крупнотоннажных грузовиков к концу 2026 года, но у завода есть амбициозные планы довести цифру до 15 тысяч, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости.

«По итогам года предприятие выпустит порядка 1,5 тысячи грузовиков», — сказал Шапша в ответ на вопрос об объеме производства на предприятии.

Он отметил, что перед предприятием стоит задача с помощью технологического партнера вывести мощность на иной уровень.

«Напомню, когда это был завод предыдущего собственника, его проектная мощность была 15 тысяч. Такие задачи стоят и перед новым собственником», — рассказал губернатор.

Завод «АМО» работает в Калужской области с 2023 года. Новым владельцем завода является холдинг «Промышленные инвестиции». Компания выпускает крупнотоннажные грузовики.