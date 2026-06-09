Более 90% российских подростков хотят подрабатывать летом

Свыше 90% подростков в России заявляют о желании подрабатывать в летние каникулы, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель наблюдательного совета организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселёв.
Об этом Киселёв рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, число таких подростков достигает примерно 7,4 млн человек. При этом родителей, которые одобряют летнюю подработку детей, заметно меньше — около 70%.
Парламентарий подчеркнул, что реальная занятость подростков выше, чем показывают официальные данные. Для стимулирования работодателей к официальному трудоустройству несовершеннолетних сейчас вносятся изменения в законодательство.
Ранее преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Регина Гильманова заявила, что во многих школах уже существуют трудовые отряды, где с подростками с 14 лет заключают срочные трудовые договора.